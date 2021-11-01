1 листопада 17:00
Дніпро-1 4
Минай 0
1 листопада 19:30
Ворскла 0
Чорноморець 0
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
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Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
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Вирубають, як молотом: яскраві нокаути прикрасили турнір з кікбоксингу

Олександр Трикіша
1 листопада, 21:42
У Токіо пройшов турнір з кікбоксингу Krush 130 японського промоушену K-1 JAPAN GROUP, який подарував любителям єдиноборств кілька красивих нокаутів

Яскраві нокаути на турнірі з кікбоксингу

В одному з поєдинків Томоя Екояма знищив свого суперника наприкінці другого раунду після серії потужних хуків. Його опонент звалився на канвас непритомний і навіть не ворушився.

В іншому поєдинку Нагасака Ліра вже у першому раунді нокаутував Міцуї Хірокі. Хіроки пішов в атаку, але не зміг потрясти свого опонента. Натомість Ліра вдало влучив лівою і вклав супротивника спати.

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