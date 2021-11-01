Вырубают, как молотом: яркие нокауты украсили турнир по кикбоксингу

Яркие нокауты на турнире по кикбоксингу
В одном из поединков Томоя Екояма уничтожил своего соперника в концовке второго раунда после серии мощных хуков. Его оппонент рухнул на канвас без сознания и даже не шевелился.
В другом поединке Нагасака Лира уже в первом раунде нокаутировал Мицуи Хироки. Хироки пошел в атаку, но не смог потрясти своего оппонента. Зато Лира удачно попал левой и уложил противника спать.
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