Вырубают, как молотом: яркие нокауты украсили турнир по кикбоксингу

Яркие нокауты на турнире по кикбоксингу

В одном из поединков Томоя Екояма уничтожил своего соперника в концовке второго раунда после серии мощных хуков. Его оппонент рухнул на канвас без сознания и даже не шевелился.

В другом поединке Нагасака Лира уже в первом раунде нокаутировал Мицуи Хироки. Хироки пошел в атаку, но не смог потрясти своего оппонента. Зато Лира удачно попал левой и уложил противника спать.

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