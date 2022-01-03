Вилетів за канати: ефектний нокаут у півнячих боях

Боксер вилетів за канати після нокауту

В'єтнамець Ван Тао Тран нокаутував таїландця Бунруенга Пхайома після потужного правого хука.

Читайте також: Вилетів із рингу: жахливий нокаут боксера в Росії

Реклама

Пхайом відлетів до канатів і вилетів за межі рингу. Рефері почав відраховувати до десяти, але на півдорозі зрозумів, що немає сенсу.

Ван Тао Тран здобув 14-ту перемогу на професійному рингу та 9-у – дострокову. Непоганий результат, враховуючи вагову категорію, яку через малу вагу порівнюють з півнячими боями (Bantam – бентамка (порода курок).

Читайте також: