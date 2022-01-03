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Вылетел за канаты: эффектный нокаут в петушиных боях

Александр Трикиша
3 января, 12:15
Поединок боксеров легчайшего веса подарил фанатам яркий нокаут. Поединок боксеров из Вьетнама и Таиланда завершился уже во втором раунде

Боксер вылетел за канаты после нокаута

Вьетнамец Ван Тао Тран нокаутировал таиландца Бунруэнг Пхайом после мощного хука правой.

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Пхайом отлетел к канатам и вылетел за пределы ринга. Рефери принялся отсчитывать до десяти, но на полпути понял, что нет смысла.

Ван Тао Тран одержал 14-ю победу на профессиональном ринге и 9-ю – досрочную. Неплохой результат, учитывая весовую категорию, которую из-за малого веса сравнивают с петушиными боями (Bantam – бентамка (порода куриц).

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