Вигідна угода для Динамо: легіонер киян може перейти в клуб Серії А

Карлос де Пена

Уругвайський вінгер київського Динамо Карлос Де Пена може перейти в один з клубів Серії А, повідомляє Calciomercato. Контракт 29-річного гравця "біло-синіх" закінчується в грудні і він дав зрозуміти керівництву, що не збирається продовжувати кар'єру в українському чемпіонаті.

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Фото: REUTERS/Pablo Morano

У послугах уругвайського футболіста зацікавлені три представника Серії А – Верона, Кальярі і Фіорентина. Карлос міг перебратися на Апеннінський півострів ще в минулому році, але тоді кияни захотіли отримати за гравця основи близько 12-15 мільйонів, що відлякало потенційних покупців.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Зараз ситуація змінилася. Оскільки взимку футболіст може піти безкоштовно, то Динамо готове розлучитися з уругвайцем за 3-4 мільйони.

Фінансові апетити Карлоса також скромні, він розраховує отримувати не менше ніж 1 мільйон євро на рік.

Карлос де Пена і його дружина / Фото: Instagram

Уругвайський легіонер поповнив ряди киян в квітні 2019 року, на правах вільного агента. У минулому сезоні Карлос Де Пена зіграв за команду Мірчі Луческу у всіх турнірах 33 матчі, в яких забив 7 м'ячів і зробив 6 асистів.

Нагадаємо, що в літнє міжсезоння Динамо взяло трьох нападників: білоруса Іллю Шкуріна , венесуельця Еріка Раміреса і екс-форварда Ворскли Владислава Кулача . Крім того, контракт з "біло-синіми" підписав лівий вінгер Колоса Денис Антюх.