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Выгодная сделка для Динамо: легионер киевлян может перейти в клуб Серии А

Сергей Шаховец
11 августа, 22:49
Лучшим игроком "бело-синих" 2019 года интересуются три команды итальянской Серии А. Киевляне рассчитывают пополнить клубную казну на 3-4 миллиона

Карлос де Пена

Уругвайский вингер киевского Динамо Карлос Де Пена может перейти в один из клубов Серии А, сообщает Calciomercato. Контракт 29-летнего игрока "бело-синих" заканчивается в декабре и он дал понять, что не собирается продолжать карьеру в украинском чемпионате.

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Фото: REUTERS/Pablo Morano

В услугах уругвайского футболиста заинтересованы три представителя Серии А – Верона, Кальяри и Фиорентина. Карлос мог перебраться на Аппенинский полуостров еще в прошлом году, но тогда киевляне захотели получить за игрока основы порядка 12-15 миллионов, что отпугнуло потенциальных покупателей.

"Колос" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Сейчас ситуация изменилась. Поскольку зимой футболист может уйти бесплатно, то Динамо готово расстаться с уругвайцем за 3-4 миллиона.

Финансовые аппетиты Карлоса также скромны, он рассчитывает получать не менее чем 1 миллион евро в год.

Карлос де Пена и его жена / Фото: Instagram

Уругвайский легионер пополнил ряды киевлян в апреле 2019 года, на правах свободного агента. В минувшем сезоне Карлос Де Пена сыграл за команду Мирчи Луческу во всех турнирах 33 матча, в которых забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.

Напомним, что в летнее межсезонье Динамо взяло трех нападающих: белоруса Илью Шкурина, венесуэльца Эрика Рамиреса и экс-форварда Ворсклы Владислава Кулача. Кроме того, контракт с "бело-синими" подписал левый вингер Колоса Денис Антюх.

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