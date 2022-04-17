Виборів не буде. Президент знайшов спосіб продовжити свою владу

Бринзак залишається у кріслі президента федерації біатлону України / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикрився війною чи дотримується закону? Володимир Бинзак, який заявив, що не братиме участі у виборах, залишається в кріслі президента Федерації біатлону України на невизначений строк.

Стало відомо, що 15 квітня на засіданні Президії Федерації біатлону України було ухвалено кілька доленосних для українців рішень у цьому виді спорту. Головним підсумком стало перенесення анонсованої звітно-виборчої конференції (відповідно, і виборів президента федерації) з 18 травня на... фактично, на невизначений час. Для точності інформації: вибори відбудуться через 3 місяці після завершення війни, але не більш ніж через один рік. За таке рішення проголосували всі 14 членів Президії федерації.

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Рішення пояснюють тим, що під час бойових дій не всі делегати конференції можуть безперешкодно дістатися місця її проведення, а також немає чітких формулювань Міністерства юстиції про проведення виборів голів громадських організацій та формувань під час воєнного стану.

Володимир Бринзак / Фото: biathlon.com.ua

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Отже, Володимир Бринзак залишається керувати українським біатлоном. Чи триватиме біатлонна революція після такої заяви, стане відомо пізніше.

Артем Прима захищає Україну від орків / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

А поки що українські біатлоністи зосереджені на захисті країни в лавах ЗСУ. Навіть більше, Артем Прима не збирається залишати рідну державу до завершення воєнних дій.