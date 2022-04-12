Війна всередині війни чи бої за президентське крісло? Український біатлон переживає революцію

Легенди українського біатлону, під час військових дій у країні, влаштували свої баталії на тлі того, що відбувається у федерації

Біатлонна війна Цербе-Несіної та Дериземлі / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Український біатлон став ще одним місцем баталій під час повномасштабного військового вторгнення Росії на територію нашої країни. Скандальні заяви президента федерації біатлону України позбавили Володимира Бринзака поваги від спортсменів та колег. Через що біатлонний функціонер, який 24 роки керував цим видом спорту, ухвалив рішення більше не брати участь у виборах президента федерації.

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Святе місце пустим не буває!

Розкол стався серед легендарних біатлоністів збірної. Головна перепалка на просторах соціальних мереж йде між олімпійською призеркою Валентиною Цербе-Несіною та бронзовим призером чемпіонатів світу Андрієм Дериземлею.

/ Фото: Facebook

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Історія почалася з того, що Цербе-Несіна звинуватила Дериземлю ледь не в зраді, після того, як український біатлоніст разом із сім'єю рятувався з окупованого Чернігова. Бронзова призерка Олімпійських ігор 1994 року зневажала колегу, що той не повернувся до рідного міста допомагати нужденним, а просто відсиджується у безпечному місці.

/ Фото: Facebook

Андрій Дериземля розглядається як один із головних кандидатів на вакантне місце президента федерації.

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/ Фото: Facebook

Черговий поворот подій стався після заяви про звільнення Володимира Бринзака. Валентина Цербе-Несіна зробила пост на своїй сторінці Facebook, де сказала про Дериземлю, що більше не хоче спілкуватися з цією людиною.

/ Фото: Facebook

На цю заяву відреагував і Андрій Дериземля у коментарях під цим постом:

"Ти заздриш моїм досягненням і не можеш стримати це! Ти навіть на мою тещу пишеш гидоти, а вона вивозила хворих дітей із міста! Що ти зробила і хто ти така, що я маю тобі звітувати? Ти сидиш у безпечному місці та обливаєш усіх брудом! Якщо в людини є стільки часу на писання брудних опусів в Інтернеті, можна зробити висновки. Кожен про всіх судить по собі. Я не мірятимуся з тобою хто, скільки і кому допоміг під час війни. І продовжує допомагати. Всьому свій час" , – відповів Андрій Дериземля.

/ Фото: Facebook

Який сенс таких звинувачень та відповідей під час справжньої війни в Україні, питання риторичне. Але вибори нового президента Федерації біатлону України, що наближаються, дають зробити деякі висновки про те, що відбувається в найпопулярнішому зимовому виді спорту серед українців. Вибори призначені на 18 травня 2022 року, скасовувати через війну не будуть, а сам процес відбудеться в режимі онлайн-конференції.

Уся ця ситуація відбувається на тлі того, що українські біатлоністи та біатлоністки зі зброєю в руках захищають нашу країну від військового вторгнення орків на територію нашої держави.