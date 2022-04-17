Выборов не будет. Президент нашел способ продолжить свою власть

Брынзак остается в кресле президента федерации биатлона Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Прикрылся войной или следует закону? Владимир Бынзак, который заявил, что не будет участвовать в выборах, остается в кресле президента Федерации биатлона Украины на неопределенный срок.

Стало известно, что 15 апреля на заседании Президиума Федерации биатлона Украины было принято несколько судьбоносных для украинцев решений в этом виде спорта. Главным итогом стал перенос анонсированной отчетно-выборной конференции (соответственно, и выборов президента федерации) с 18 мая на... фактически, неопределенное время. Для точности информации: выборы состоятся через 3 месяца после окончания войны, но не более чем через один год. За такое решение проголосовали все 14 членов Президиума федерации.

Реклама

Решение объясняется тем, что во время боевых действий не все делегаты конференции могут беспрепятственно добраться до места ее проведения, также отсутствуют четкие формулировки Министерства юстиции о проведении выборов глав общественных организаций и формирований во время военного положения.

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Реклама

Таким образом, Владимир Брынзак остается руководить украинским биатлоном. Будет ли продолжена биатлонная революция после такого заявления, станет известно позже.

Артем Прима защищает Украину от орков / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

А пока украинские биатлонисты сосредоточены на защите страны в рядах ВСУ. Более того, Артем Прима не собирается покидать родное государство до окончания военных действий.