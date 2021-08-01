Ви завжди будете на моїй шкірі! Асистент Шевченка попрощався з Україною

Шевченко, Мальдера і його тату / Фото: Instagram, УАФ
Андрій Шевченко оголосив про відхід зі збірної України, повідомивши, що 1 серпня закінчився його контракт з УАФ.
Залишають збірну і його помічники. Як ми писали, Мауро Тассотті вже кличуть до Росії.
Тим часом інший італійський асистент Шевченка, аналітик Андреа Мальдера, попрощався з українцями зворушливим постом в Instagram.
"Наша робота з УАФ сьогодні офіційно завершується. Дякую всім футболістам, персоналу (за постійну повагу), президенту і асоціації за прекрасну можливість, яка у нас була. Але перш за все хочу подякувати вболівальникам і людям, які завжди допомогали мені почуватися як вдома"
"Я віддав все, і отримав багато у відповідь. Ви залишитеся в моєму серці і на моїй шкірі назавжди", – написав Мальдера
Шевченко і Мальдера / Фото: ФФУ
Шевченко і Мальдера / Фото: УАФ
Андреа Мальдера / Фото: Facebook
Нагадаємо, раніше Мальдера зробив собі тату з українським гербом та прапором.
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