Ви завжди будете на моїй шкірі! Асистент Шевченка попрощався з Україною

Італієць Андреа Мальдера, який був помічником-аналітиком Шеви в штабі збірної України, опублікував емоційний пост у зв'язку з відходом з табору "синьо-жовтих"

Шевченко, Мальдера і його тату / Фото: Instagram, УАФ

Андрій Шевченко оголосив про відхід зі збірної України, повідомивши, що 1 серпня закінчився його контракт з УАФ.

Залишають збірну і його помічники. Як ми писали, Мауро Тассотті вже кличуть до Росії.

Тим часом інший італійський асистент Шевченка, аналітик Андреа Мальдера, попрощався з українцями зворушливим постом в Instagram.

"Наша робота з УАФ сьогодні офіційно завершується. Дякую всім футболістам, персоналу (за постійну повагу), президенту і асоціації за прекрасну можливість, яка у нас була. Але перш за все хочу подякувати вболівальникам і людям, які завжди допомогали мені почуватися як вдома"

"Я віддав все, і отримав багато у відповідь. Ви залишитеся в моєму серці і на моїй шкірі назавжди", – написав Мальдера

Шевченко і Мальдера / Фото: ФФУ

Шевченко і Мальдера / Фото: УАФ

Андреа Мальдера / Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Мальдера зробив собі тату з українським гербом та прапором.

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