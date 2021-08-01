Вы всегда будете на моей коже! Ассистент Шевченко попрощался с Украиной

Итальянец Андреа Мальдера, который был помощником-аналитиком Шевы в штабе сборной Украины, опубликовал эмоциональный пост в связи с уходом из лагеря "сине-желтых"

Шевченко, Мальдера и его тату / Фото: Instagram, УАФ

Андрей Шевченко объявил об уходе из сборной Украины, сообщив, что 1 августа истек его контракт с УАФ.

Покидают сборную и его помощники. Как мы писали, Мауро Тассотти уже зовут в Россию.

Между тем другой итальянский ассистент Шевченко, аналитик Андреа Мальдера, попрощался с украинцами трогательным посланием в Instagram.

"Наша работа с УАФ сегодня официально завершается. Благодарю всех футболистов, персонал (за постоянное проявление уважения), президента и ассоциацию за прекрасную возможность, которая у нас была. Но прежде всего хочу поблагодарить болельщиков и людей, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома"

"Я отдал все, и получил многое в ответ. Вы останетесь в моем сердце и на моей коже навсегда", – написал Мальдера

Андреа Мальдера и Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

Шевченко и Мальдера / Фото: УАФ

Андреа Мальдера / Фото: Facebook

Напомним, ранее Мальдера сделал себе тату с украинским гербом и флагом.

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