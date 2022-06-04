4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ви не приху*ли? Дружина Усика наїхала на одеситів

Олексій Андрейцев
4 червня, 15:43
Катерина Усик обурилася у соцмережах тим, що під час війни в Одесі запускали феєрверки

Катерину Усик розлютив салют у Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика різко відреагувала на новину про те, що в Одесі запускали салюти під час повітряної тривоги.

"В черговий раз хочеться поставити питання... Ви не приху*ли там в Одесі?!", – обурюється в Instagram Катерина Усик.

Реклама

Що ще постить у соцмережах Катерина Усик

Раніше ми повідомляли, що будинок Олександра Усика та його сім'ї опинився на території, окупованій російськими військами. Майно українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла Катерина Усик.