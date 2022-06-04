4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Вы не приху*ли? Жена Усика наехала на одесситов

Алексей Андрейцев
4 июня, 15:43
Екатерина Усик возмутилась в соцсетях тем, что во время войны в Одессе запускали фейерверки

Екатерину Усик взбесил салют в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика резко отреагировала на новость о том, что в Одессе запускали салюты во время воздушной тревоги.

"В очередной раз хочется задать вопрос... Вы не приху*ли там в Одессе?!", – возмущается в Instagram Екатерина Усик.

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Что еще постит в соцсетях Екатерина Усик

Ранее мы сообщали, что дом Александра Усика и его семьи оказался на территории, оккупированной российскими войсками. Имущество украинского боксера превратили во вспаханный огород, о чем рассказала Екатерина Усик.