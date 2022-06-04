Вы не приху*ли? Жена Усика наехала на одесситов

Екатерину Усик взбесил салют в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня
Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика резко отреагировала на новость о том, что в Одессе запускали салюты во время воздушной тревоги.
"В очередной раз хочется задать вопрос... Вы не приху*ли там в Одессе?!", – возмущается в Instagram Екатерина Усик.
Что еще постит в соцсетях Екатерина Усик
- Девушка показала в Instagram фотографию Путина с пробитой головой.
- Екатерина объяснила, почему Александр не мог назвать "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Рассказала, что следующим попадет под запрет в России.
- И показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.
Ранее мы сообщали, что дом Александра Усика и его семьи оказался на территории, оккупированной российскими войсками. Имущество украинского боксера превратили во вспаханный огород, о чем рассказала Екатерина Усик.