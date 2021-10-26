27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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ПСЖ --
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Атлетіко --
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Час настав: Лунін отримає шанс у найближчому матчі Реала

Павло Василенко
26 жовтня, 15:51
Головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті має намір дати відпочинок головному голкіперу Тібо Куртуа

Андрій Лунін / Фото: Getty Images

Минулої неділі мадридський Реал виграв четверте поспіль Ель-Класіко у каталонської Барселони (2:1). Ми проводили онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

В одному з епізодів ушкодження отримав Куртуа, але після медобстеження стало відомо, що травма бельгійця виявилася несерйозною. Однак Анчелотті все ж таки має намір надати голкіперу невеликий відпочинок, повідомляє Onda Cero.

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Отже, український воротар Реала Андрій Лунін має шанс вийти на поле у найближчому матчі чемпіонату Іспанії проти Осасуни, який відбудеться 27 жовтня.

22-річний український голкіпер досі не зіграв жодного матчу за Реал у чемпіонаті Іспанії. Головний тренер Реала Карло Анчелотті пообіцяв, що дасть ігровий час Луніну протягом сезону.

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Лунін зіграв лише один матч за Реал у січні 2021 року. Це був кубковий поєдинок проти Алькояно (1:2), у якому українець пропустив два м'ячі, а королівський клуб вилетів із турніру.

У поточному сезоні Ла Ліги Реал посідає друге місце у турнірній таблиці, набравши 20 очок.

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