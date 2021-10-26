27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
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2 ноября 22:00
Ювентус --
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Время пришло: Лунин получит шанс в ближайшем матче Реала

Павел Василенко
26 октября, 15:51
Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти намерен дать отдохнуть основному голкиперу Тибо Куртуа

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

В минувшее воскресенье мадридский Реал выиграл четвертое подряд Эль-Класико у каталонской Барселоны (2:1). Мы вели онлайн матча Барселона – Реал на нашем сайте.

В одном из эпизодов повреждение получил Куртуа, но после медобследования стало известно, что травма бельгийца оказалась несерьезной. Однако Анчелотти все же намерен предоставить голкиперу небольшой отдых, сообщает Onda Cero.

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Таким образом, украинский вратарь Реала Андрей Лунин имеет шанс выйти на поле в ближайшем матче чемпионата Испании против Осасуны, который состоится 27 октября.

22-летний украинский голкипер до сих пор не сыграл ни одного матча за Реал в чемпионате Испании. При этом главный тренер Реала Карло Анчелотти пообещал, что даст игровое время Лунину на протяжении сезона.

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Лунин сыграл лишь один матч за Реал в январе 2021 года. Это был кубковый поединок против Алькояно (1:2), в котором украинец пропустил два мяча, а королевский клуб вылетел из турнира.

В текущем сезоне Ла Лиги Реал занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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