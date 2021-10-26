Время пришло: Лунин получит шанс в ближайшем матче Реала

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

В минувшее воскресенье мадридский Реал выиграл четвертое подряд Эль-Класико у каталонской Барселоны (2:1). Мы вели онлайн матча Барселона – Реал на нашем сайте.

В одном из эпизодов повреждение получил Куртуа, но после медобследования стало известно, что травма бельгийца оказалась несерьезной. Однако Анчелотти все же намерен предоставить голкиперу небольшой отдых, сообщает Onda Cero.

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Таким образом, украинский вратарь Реала Андрей Лунин имеет шанс выйти на поле в ближайшем матче чемпионата Испании против Осасуны, который состоится 27 октября.

22-летний украинский голкипер до сих пор не сыграл ни одного матча за Реал в чемпионате Испании. При этом главный тренер Реала Карло Анчелотти пообещал, что даст игровое время Лунину на протяжении сезона.

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Лунин сыграл лишь один матч за Реал в январе 2021 года. Это был кубковый поединок против Алькояно (1:2), в котором украинец пропустил два мяча, а королевский клуб вылетел из турнира.

В текущем сезоне Ла Лиги Реал занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков.