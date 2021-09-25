25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 89’
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ось чому Джошуа боїться ліву руку Усика: як британця вирубив румун-ноунейм

Олег Люлька
25 вересня, 20:51
Із шульгами у Ентоні Джошуа проблеми – в 2011-му його відправив у нокаут суперник зі Східної Європи. Сьогодні це може повторитися в Лондоні

Джошуа уже був у нокауті після ударів шульги / Фото: Instagram

"Яка найбільша загроза, яку становить мені Усик у рингу? Я б сказав, що це його позиція шульги", – заявив напередодні бою з українцем Ентоні Джошуа. І він не лукавив. Онлайн бою Усик – Джошуа доступний на нашому сайті.

Усик – Джошуа: де і о котрій дивитися бій

Реклама

Справа в тому, що саме від шульги Джошуа зазнав своєї найболючішої поразки в аматорах.

Це сталося на чемпіонаті Європи-2011 в турецькій Анкарі, за рік до переможної для британця домашньої Олімпіади-2012.

Реклама

В 1/4 фіналу Ей-Джей зустрівся з румуном Міхаєм Ністором, дещо схожим на Енді Руїса товстуном, який помітно поступався британцеві в зрості.

Але це не завадило, за великим рахунком, ноунейму Ністору в третьому раунді своєю могутньою лівою рукою сенсаційно відправити Джошуа спочатку в нокдаун, а потім – і в нокаут! Програвши, британець був шокований, не розуміючи, як таке сталося.

Відзначимо, що на такий результат розраховує сьогодні і табір шульги Олександра Усика. "Олександр на 1000 відсотків переконаний в перемозі над Джошуа. Один удар в підборіддя – і Ентоні впаде", – каже промоутер українця Олександр Красюк.

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Дивіться, як 2018-го Усик завалив британця Белью

Реклама

Читайте також:

Реклама