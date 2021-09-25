Вот почему Джошуа боится левую руку Усика: как британца вырубил румын-ноунейм

Джошуа уже был в нокауте после ударов левши / Фото: Instagram

"Какая самая большая угроза, которую несет мне Усик в ринге? Я бы сказал, что это его позиция левши", – заявил накануне боя с украинцем Энтони Джошуа. И он не лукавил. Онлайн боя Усик – Джошуа доступен на нашем сайте.

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Дело в том, что именно от левши Джошуа потерпел свое самое болезненное поражение в любителях.

Это произошло на чемпионате Европы-2011 в турецкой Анкаре, за год до победной для британца домашней Олимпиады-2012.

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В 1/4 финала Эй-Джей встретился с румыном Михаем Нистором, несколько похожим на Энди Руиса толстячком, заметно уступавшим британцу в росте.

Но это не помешало, по большому счету, ноунейму Нистору в третьем раунде своей могучей левой рукой сенсационно отправить Джошуа сначала в нокдаун, а затем – и в нокаут! Проигравший британец был в шоке, не понимая, как такое случилось.

Отметим, что на подобный результат рассчитывает сегодня и лагерь левши Александра Усика. "Александр на 1000 процентов уверен в победе над Джошуа. Один удар в подбородок – и Энтони упадет", – говорит промоутер украинца Александр Красюк.

Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

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