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Оце Усик заїхав! Ломаченку має бути соромно

Андрій Трофімов
11 січня, 08:36
Суперважковаговик Олександр Усик похвалився успіхами в зимових видах спорту і змусив згадати скандал з ігнором українського прапора його кумом Василем Ломаченком

Олександр Усик і Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Олександр Усик, схоже, міг би стати чемпіоном не лише літніх Олімпійських ігор, як це сталося 2012-го, а й зимових.

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Хто б міг подумати, що боксер так упевнено катається на лижах!

У Мережі з'явилося відео, як Усик на лижах мчить спуском у Буковелі, майстерно заїжджаючи в поворот, а потім на високій швидкості зникаючи з очей.

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При цьому на відео лижного спуску, опублікованому в сторіз Усика, Олександр поставив іконку боксерської рукавички та прапор України.

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Який, нагадаємо, після грудневої перемоги над Річардом Коммі у Нью-Йорку проігнорував кум Усика Василь Ломаченко, закутавшись стягом свого рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського).

Тоді Ломаченку дісталося чимало критики у соцмережах, зокрема, від Володимира Кличка, котрий пояснив Васі, що таке патріотизм, і обурився: "Що за чортівня?"

Василь Ломаченко і Володимир Кличко / Фото: Колаж: Сьогодні