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Вот это Усик заехал! Ломаченко должно быть стыдно

Андрей Трофимов
11 января, 08:36
Супертяж Александр Усик похвастался успехами в зимних видах спорта и заставил вспомнить скандал с игнором украинского флага его кумом Василием Ломаченко

Александр Усик и Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Александр Усик, похоже, мог бы стать чемпионом не только летних Олимпийских игр, как это случилось в 2012-м, но и зимних.

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Кто бы мог подумать, что боксер так уверенно катается на лыжах!

В Сети появилось видео, как Усик на лыжах мчит по спуску в Буковеле, мастерски заезжая в поворот, а затем на высокой скорости исчезая из виду.

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При этом на видео лыжного спуска, опубликованном в сториз Усика, Александр поставил иконку боксерской перчатки и флаг Украины.

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Который, напомним, после декабрьской победы над Ричардом Комми в Нью-Йорке проигнорировал кум Усика Василий Ломаченко, укутавшись в стяг своего родного города Аккермана (Белгород-Днестровского).

Тогда Ломаченко досталось немало критики в соцсетях, в частности, от Владимира Кличко, объяснившего Васе, что такое патриотизм, и возмутившегося: "Что за черт?"

Василий Ломаченко и Владимир Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня