Всупереч війні. Маріупольська команда стартує у новому чемпіонаті

Маріупольський Яруд повернеться до рідного міста після звільнення від окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Три місяці тривала облога Маріуполя російськими фашистами. Загарбники практично зрівняли із землею приморське місто. Сильно постраждала від обстрілів спортивна інфраструктура.

Наразі місто на Азовському морі знаходиться під російською окупацією. Але незважаючи на лихоліття представник Другої ліги Яруд не планує розпускати команду.

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За даними SportArena, Яруд планує зіграти у новому сезоні чемпіонату України. Клуб розглядає різноманітні варіанти тимчасового перебування команди в інших містах України. Після звільнення Маріуполя Яруд повернеться до рідного міста.

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону маріупольська команда посіла 11-те місце у турнірній таблиці групи Б Другої ліги.

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Додамо, що ФК Маріуполь пропустить чемпіонат у Прем'єр-лізі. Команді з берегів Азова, а також Десні дозволили зробити паузу на сезон та закріпити за ними місця в еліті.

ФК Маріуполь призупиняє свою діяльність / Фото: ФК Маріуполь, Колаж: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що окупанти зруйнували одну з найкращих футбольних арен України. У мирний час на стадіоні імені Володимира Бойка у Маріуполі проходили поєдинки чемпіонату Європи-2009 U-19.

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