Вопреки войне. Мариупольская команда стартует в новом чемпионате

Мариупольский Яруд вернется в родной город после освобождения от оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Три месяца продолжалась осада Мариуполя российскими фашистами. Захватчики практически сравняли с землей приморский город. Сильно пострадала от обстрелов спортивная инфраструктура.

Сейчас город на Азовском море находится под российской оккупацией. Но несмотря на тяжелые времена представитель Второй лиги Яруд не планирует распускать команду.

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По данным SportArena, Яруд планирует сыграть в новом сезоне чемпионата Украины. Клуб рассматривает различные варианты временного пребывания команды в других городах Украины. После освобождения Мариуполя Яруд вернется в родной город.

Отметим, что по итогам прошлого сезона мариупольская команда заняла 11-е место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.

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Добавим, что ФК Мариуполь пропустит чемпионат в Премьер-лиге. Команде с берегов Азова, а также Десне позволили сделать паузу на сезон и закрепить за ними места в элите.

ФК Мариуполь приостанавливает свою деятельность / Фото: ФК Мариуполь, Коллаж: Сегодня

Ранее мы сообщали, что оккупанты разрушили одну из лучших футбольных арен Украины. В мирное время на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе проходили поединки чемпионата Европы-2009 U-19.

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