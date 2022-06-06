Такий він, "російський світ"! Як фашисти знищили футбольну інфраструктуру Маріуполя (фото)

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад три місяці. Найгарячішою точкою залишається Маріуполь, місто на березі Азовського моря буквально стирають з лиця Землі.

Істотно постраждала та інфраструктура футбольного клубу Маріуполь , постраждали стадіон та база клубу. Про пошкодження розповів віце-президент команди Андрій Санін.

"Прихід "русского мира" до Маріуполя залишив глибокі шрами скрізь, куди змогли дотягнутися його загребні руки. Це наші тренувальні поля, які до війни вважалися одними з найкращих спортивних майданчиків в Україні.

Починаючи з 2018 року, ми реалізували у Маріуполі програму масштабної реконструкції тренувальних полів:

Під час штурму Маріуполя військами так званої Російської Федерації вся наша інфраструктура пошкодилася через чисельні артилерійські удари з боку російських окупантів.

На основних для першої команди полях ми нарахували 8 воронок на полі №1 та 4 "прильоти" на полі №2. Не вдалося уникнути руйнування і на полі №4 зі штучним покриттям, де займалася наша Академія, постраждало й поле №3 молодіжної команди.

Частину агротехніки вкрадено, частину пограбували мародери. Ось такий він, "російський світ", метастази якого безглуздо та нещадно знищують усі навколо себе".