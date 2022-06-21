Навколо Москви самі бомжі. Футболіст із Росії пояснив, хто напав на Україну

Алієв має рацію - російські бомжі танками вивозять з України награбоване / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв готовий особисто вбити Путіна. Колишній футболіст зараз служить у ЗСУ та розповів, хто воює проти України.

"Я грав у Росії і чудово знаю, в яких містах там добре живуть. Це Москва, Пітер і Краснодар. Від'їдь від Москви на 30 кілометрів – там бомжі, справжні бомжі.

Окупанти продовжують обкрадати українців та ганьбити свою країну. Фото: колаж "Сьогодні"

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Я народився і жив у Росії, але в Україні живу 23 роки. Я вважаю себе українцем, я – справжній українець. Я став тим, ким є завдяки цій країні. А в Росії – жебраки. Там тільки крадуть, крадуть та крадуть. Ось ці дикуни, відморозки сюди і приїхали, побачили цивілізацію", – сказав Алієв в інтерв'ю Профутбол Digital.

Олександр Алієв готовий до зустрічі з окупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

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Олександр Алієв народився у Хабаровську, де й починав займатися футболом. Виступав за молодіжну команду московського Спартака.

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Але потім переїхав до України, прийняв наше громадянство. За збірну України зіграв 28 матчів та забив 6 голів.

/ Фото: Юрій Кузнєцов

Раніше Алієв зізнався, що більше не розмовляє з батьками, які живуть у Росії. Вони не вірять своєму синові, а вірять лише телевізору.