Вокруг Москвы одни бомжи. Футболист из России объяснил, кто напал на Украину

Алиев прав - российские бомжи танками вывозят из Украины награбленное / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Знаменитый полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев готов лично убить Путина. Бывший футболист сейчас служит в ВСУ и рассказал, кто воюет против Украины.

"Я играл в России и прекрасно знаю в каких городах там хорошо живут. Это Москва, Питер и Краснодар. Отъедь от Москвы на 30 километров – там бомжи, настоящие бомжи.

Оккупанты продолжают обворовывать украинцев – метут все подряд. Фото: коллаж "Сегодня"

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Я родился и жил в России, но в Украине я живу 23 года. Я считаю себя украинцем, я – настоящий украинец. Я стал тем, кем я есть, благодаря этой стране. А в России – нищие люди. Там только воруют, воруют и воруют. Вот эти дикари, отморозки сюда и приехали, увидели цивилизацию", – сказал Алиев в интервью Профутбол Digital.

Александр Алиев готов к встрече с оккупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

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Александр Алиев родился в Хабаровске, где и начинал заниматься футболом. Выступал за молодежную команду московского Спартака.

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Но потом переехал в Украину, принял наше гражданство. За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил 6 голов.

Александр Алиев / Фото: Юрий Кузнецов

Ранее Алиев признался, что больше не разговаривает с родителями, которые живут в России. Они не верят своему сыну, а верят только телевизору.