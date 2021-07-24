Верес сухо повернувся в УПЛ – команда Юрія Вірта відбирає очки у єврокубкового учасника

Команда з Рівного набрала перший бал в чемпіонаті України та не дозволила Колосу вивезти з Луцька перемогу

Верес і Колос зіграли внічию / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчора стартував новий чемпіонат України з футболу. Сезон 2021/2022 почався на "Арені-Львів", де місцева команда приймала гостей з Приазов'я. В підсумку Львів і Маріуполь розписали нічию (1:1).

Сьогодні ж програма 1 туру продовжується двома матчами. У першій грі дня новачок еліти Верес приймав Колос. Рівненська команда поки що проводить домашні поєдинки в Луцьку на стадіоні "Авангард".

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Як і очікувалося, в матчі було чимало боротьби, але серйозних моментів команди майже не створювали. У першому таймі на двох Верес та Колос пробили у ворота лише раз. І то, слабкий удар від Сергійчука небезпечним навряд чи можна назвати.

Колос же атакував активніше, проте удари гостей в основному були дуже неточними. Перший же серйозний момент організував той же Сергійчук на початку другого тайму, коли після удару з гострого кута Колос виручив Волинець.

У підсумку команди так і не награли хоча б на один забитий м'яч і розійшлися миром. Останній матч сьогоднішнього дня пройде на НСК Олімпійський. Онлайн-трансляція поєдинку Шахтар – Інгулець доступна у нас на сайті.

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Верес – Колос 0:0

Верес : Когут – Є. Пасіч (Дахновський, 81), Немчанінов, Мірошник, Гончаренко, Солдат – Полюлях (Кльоц, 76), Кучеров, Г. Пасіч (Гечев, 89) – Гегедош (Шестаков, 76), Сергійчук (Гайдучик, 89).

Колос : Волинець – Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець – Чурко (Сорокін, 84), Мілько, Богданов (Задоя, 47), Ільїн (Дієго Карлос, 58) – Костишин (Нурієв, 58), Січінава (Салабай, 84).

Попередження : Полюлях, Кучеров, Немчанінов, Кльоц – Ільїн, Січінава, Павловець.

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