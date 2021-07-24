Верес сухо вернулся в УПЛ – команда Юрия Вирта отбирает очки у еврокубкового участника

Верес и Колос сыграли вничью / Фото: официальный сайт УПЛ
Вчера стартовал новый чемпионат Украины по футболу. Сезон 2021/2022 начался на "Арене-Львов", где местная команда принимала гостей с Приазовья. В итоге Львов и Мариуполь расписали ничью (1:1).
Сегодня же программа 1 тура продолжается двумя матчами. В первой игре дня новичок элиты Верес принимал Колос. Ровенская команда пока что проводит домашние поединки в Луцке на стадионе "Авангард".
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Как и ожидалось, в матче было немало борьбы, но серьезных моментов команды почти не создавали. В первом тайме на двоих Верес и Колос пробили в створ лишь раз. И то, слабый удар от Сергийчука опасным вряд ли можно назвать.
Колос же атаковал активнее, однако удары гостей в основном были очень неточными. Первый же серьезный момент организовал тот же Сергийчук в начале второго тайма, когда после удара с острого угла Колос выручил Волынец.
В итоге команды так и не наиграли хотя бы на один забитый мяч и разошлись миром. Последний матч сегодняшнего дня пройдет на НСК Олимпийский. Онлайн-трансляция поединка Шахтер – Ингулец доступна у нас на сайте.
Верес – Колос 0:0
Верес: Когут – Е. Пасич (Дахновский, 81), Немчанинов, Мирошник, Гончаренко, Солдат – Полюлях (Клец, 76), Кучеров, Г. Пасич (Гечев, 89) – Гегедош (Шестаков, 76), Сергийчук (Гайдучик, 89).
Колос: Волынец – Золотов, Павловец, Новак, Черноморец – Чурко (Сорокин, 84), Милько, Богданов (Задоя, 47), Ильин (Диего Карлос, 58) – Костышин (Нуриев, 58), Сичинава (Салабай, 84).
Предупреждения: Полюлях, Кучеров, Немчанинов, Клец – Ильин, Сичинава, Павловец.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
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