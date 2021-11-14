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Верес --
27 листопада 00:00
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У золоті! Усик похвалився унікальним чохлом для телефона (фото)

Андрій Трофімов
14 листопада, 21:46
Таких чохлів для iPhone 13 Pro Max більше немає ні в кого – Олександру Усику зробили ексклюзивний

Усик і його золота обновка / Фото: Instagram

У Олександра Усика після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа з'явилися не тільки нові чемпіонські пояси IBO, WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі, але і ще одна річ, подібної до якої немає більше ні в кого.

Усик похвалився в соцмережах новим чохлом для свого айфона – він блищить золотими краями і прикрашений золотими літерами USYK17 посередині, це назва власної промоутерської компанії Олександра.

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Раніше ми писали, що гонорар Усика за перемогу над Джошуа виріс у рази – до 18 млн доларів – завдяки успішному продажу платних трансляцій бою.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Сума Усика трохи недотягує до українського рекорду – 20 млн євро, які, за даними ЗМІ, Володимир Кличко отримав після поразки від Джошуа 2017-го.

Але Усик напевне поб'є цей рекорд Кличка в реванші з Джошуа. Адже, за словами Красюка, там уже розподіл гонорарів буде рівне - 50 на 50.

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Додамо також, що після вересневої перемоги над Джошуа Усик купив супердорогу машину. Наш боксер придбав шестиколісний гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро.

Усик і його нове авто / Фото: Instagram