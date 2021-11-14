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В золоте! Усик похвастался уникальным чехлом для телефона (фото)

Андрей Трофимов
14 ноября, 21:46
Таких чехлов для iPhone 13 Pro Max больше нет ни у кого – Александру Усику сделали эксклюзивный

Усик и его золотая обновка / Фото: Instagram

У Александра Усика после сенсационной победы над Энтони Джошуа появились не только новые чемпионские пояса IBO, WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе, но и еще одна вещица, подобной которой нет больше ни у кого.

Усик похвастался в соцсетях новым чехлом для своего айфона – он блестит золотыми краями и украшен золотыми буквами USYK17 посередине, это название собственной промоутерской компании Александра.

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Ранее мы писали, что гонорар Усика за победу над Джошуа вырос в разы – до 18 млн долларов – благодаря успешным продажам платных трансляций боя.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Сумма Усика немного недотягивает до украинского рекорда – 20 млн евро, которые, по данным СМИ, Владимир Кличко получил после поражения от Джошуа в 2017-м.

Но Усик наверняка побьет этот рекорд Кличко в реванше с Джошуа. Ведь, по словам Красюка, там уже распределение гонораров будет равным – 50 на 50.

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Добавим также, что после сентябрьской победы над Джошуа Усик купил себе супердорогую машину. Наш боксер обзавелся шестиколесным гелендвагеном Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.

Усик и его новое авто / Фото: Instagram