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В Україні забили гол, який не зможуть повторити в кращих лігах світу

Любомир Луканюк
4 жовтня, 19:02
У матчі Першої ліги українського чемпіонату гравець Альянсу Микола Агапов забив курйозний гол, м'яч влучив у купину і перелетів воротаря суперників

У 11 турі чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги Альянс приймав Агробізнес.

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Поєдинок пройшов у Сумах і завершився перемогою Альянсу з рахунком – 3:2. Третій гол господарів поля вийшов більш ніж дивним. Раніше ми писали, що у чемпіонаті України забитий гол "п'ятою точкою".

На 84-й хвилині Микола Агапов пробив по воротах, м'яч вдарився об купину і перелетів воротаря Агробізнесу.

"Чи бачили ви коли такі голи?", – з'явився запис в Twitter Альянсу.

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І правда, такі голи навряд чи можна побачити в кращих лігах світу. Там у футбол на таких городах не грають.

Ми також писали про найбільш курйозний гол року: Бохум забив, поки їх гравець валявся на газоні.

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