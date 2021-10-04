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В Украине забили гол, который не смогут повторить в лучших лигах мира

Любомир Луканюк
4 октября, 19:02
В матче Первой лиги украинского чемпионата игрок Альянса Николай Агапов забил курьезный гол, мяч попал в кочку и перелетел вратаря соперников

В 11 туре чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги Альянс принимал Агробизнес.

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Поединок прошел в Сумах и завершился победой Альянса со счетом – 3:2. Третий гол хозяев поля вышел более чем странным. Ранее мы писали, что в чемпионате Украины забит гол "пятой точкой".

На 84-й минуте Николай Агапов пробил по воротам, мяч ударился об кочку и перелетел вратаря Агробизнеса.

"Видели ли вы когда такие голы?", – появилась запись в Twitter Альянса.

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И правда, такие голы вряд ли можно увидеть в лучших лигах мира. Там у футбол на таких огородах не играют.

Мы также писали про самый курьезный гол года: Бохум забил, пока их игрок валялся на газоне.

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