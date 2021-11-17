16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

У Росії вимагають матчу з Україною

Олег Люлька
17 листопада, 09:24
Тільки на нейтральному полі – заява колишньої першої ракетки світу росіянина Євгена Кафельникова

Україна не зіграє з Росією в плей-оф ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Найкращий у минулому тенісист світу росіянин Євген Кафельников розкритикував рішення ФІФА та УЄФА розвести збірні України та Росії при жеребкуванні плей-оф за вихід на ЧС-2022

"Я категорично проти того, щоб Росію та Україну розводили між собою на етапах стикових матчів на ЧС чи ЧЄ з футболу. Потрібно грати в цьому разі на нейтральних полях, це моя думка", – написав Кафельников у своєму Twitter.

Зазначимо, рішення про розведення команд ухвалено виконкомом УЄФА та підтверджено ФІФА. Причина – окупація Росією Криму та війна на Донбасі.

Реклама

Як би закінчився матч України та Росії? "Збірна України вас закриє!" – заявив днями росіянам Артем Мілевський.

Реклама

Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також завдяки тому, що у паралельному матчі Фінляндія програла Франції 0:2.

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія, Шотландія, Італія, Швеція чи Уельс.

Реклама

Виберіть суперника збірній України