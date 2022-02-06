6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

У Росії назвали невихованістю небажання українців аплодувати росіянці в Пекіні

Олександр Трикіша
6 лютого, 14:13
Відома російська тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала невихованістю поведінку українських фігуристів, які не аплодували представниці РОК Камілі Валієвій

Українські фігуристи відмовилися аплодувати росіянці / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Росії відразу піднялося виття. Одразу ж висловився скандальний коментатор Дмитро Губернієв і депутат Держдуми Ірини Родніна.

А тепер дійшло й до Тарасової. При цьому тренер висловилася відразу двом джерелам.

Реклама

"Це невихованість. Спорт не поза політикою? Я не знаю. Їм головнокомандувач видав наказ, вони його виконують". – сказала Тарасова в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Тетяна Тарасова / Фото: Championat.ru

"Поведінка українців? Та чорт із ними. Себе тільки покарали. У них наказ від головнокомандувача. Вони люди підневільні. Що їм ще залишається? Тільки дивитися і насолоджуватися. Мені їх шкода", – цитує її championat.com.

Тільки Тарасовій чомусь не шкода Губернієва, який напередодні спровокував конфлікт з українським журналістом, побачивши на ньому синьо-жовту курточку

До речі, раніше справжнім позорищем назвала дії російських ЗМІ тренер українських фігуристів Лілія Батутіна. Росіяни не відстають від наших спортсменів із питаннями про мову, а спортивна частина їх абсолютно не цікавить.