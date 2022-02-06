У Росії назвали невихованістю небажання українців аплодувати росіянці в Пекіні

Українські фігуристи відмовилися аплодувати росіянці / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Росії відразу піднялося виття. Одразу ж висловився скандальний коментатор Дмитро Губернієв і депутат Держдуми Ірини Родніна.

А тепер дійшло й до Тарасової. При цьому тренер висловилася відразу двом джерелам.

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"Це невихованість. Спорт не поза політикою? Я не знаю. Їм головнокомандувач видав наказ, вони його виконують". – сказала Тарасова в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Тетяна Тарасова / Фото: Championat.ru

"Поведінка українців? Та чорт із ними. Себе тільки покарали. У них наказ від головнокомандувача. Вони люди підневільні. Що їм ще залишається? Тільки дивитися і насолоджуватися. Мені їх шкода", – цитує її championat.com.

Тільки Тарасовій чомусь не шкода Губернієва, який напередодні спровокував конфлікт з українським журналістом, побачивши на ньому синьо-жовту курточку

До речі, раніше справжнім позорищем назвала дії російських ЗМІ тренер українських фігуристів Лілія Батутіна. Росіяни не відстають від наших спортсменів із питаннями про мову, а спортивна частина їх абсолютно не цікавить.