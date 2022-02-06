В России назвали невоспитанностью нежелание украинцев аплодировать россиянке в Пекине

Украинские фигуристы отказались аплодировать россиянке / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В России тут же поднялся вой. Сразу же высказался скандальный комментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Ирины Роднина.

А теперь дело дошло и до Тарасовой. При этом тренер высказалась сразу двум источникам.

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"Это невоспитанность. Спорт не вне политики? Я не знаю. Им главнокомандующий издал приказ, они его выполняют". – сказала Тарасова в интервью Спорт-Экспресс.

Татьяна Тарасова / Фото: Championat.ru

"Поведение украинцев? Да черт с ними. Себя только наказали. У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им еще остается? Только смотреть и наслаждаться. Мне их жаль", – цитирует ее championat.com.

Только Тарасовой почему-то не жаль Губерниева, который накануне спровоцировал конфликт с украинским журналистом, увидев на нем сине-желтую курточку.

Кстати, ранее настоящим позорищем назвала действия российских СМИ тренер украинских фигуристов Лилия Батутина. Россияне не отстают от наших спортсменов с вопросами о языке, а спортивная часть их абсолютно не интересует.