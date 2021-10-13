У проблемах збірної України винен Казахстан: шок-контент від Петракова

Петраков незадоволений Казахстаном / Фото: Reuters

Після нічиєї 1:1 із Боснією із табору збірної України прозвучало чимало нарікань.

Футболісти поскаржилися, що жахливим було поле "Арени Львів", яке, втім, не завадило продемонструвати свою майстерність боснійців.

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Тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков поскаржився на рівень чемпіонату України, звідки викликає гравців до збірної, промовчавши, що сам же відмовився від послуг одного з найкращих футболістів Серії А Маліновського.

Але цим список скарг не обмежився.

Ще однією причиною складного турнірного становища збірної України, яка ризикує опинитися за бортом плей-оф за вихід на ЧС-2022, Петраков назвав безвольність збірної Казахстану.

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Мовляв, у України в вересні казахстанці очки відібрали, зігравши з нами внічию 2:2, а ось нашим конкурентам Боснії і Фінляндії програли по 0:2.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

"Казахстанці виходили на нас з палаючими очима, а потім два поєдинки програли вчисту, навіть не билися. Ні з Боснією і Герцеговиною, ні з Фінляндією", – поскаржився Олександр Петраков.

Пуккі забив два голи Казахстану / Фото: REUTERS

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Незважаючи ні на що, шанси на другу сходинку в групі у збірної України залишаються. За певних умов нам може вистачити навіть нічиєї у виїзній грі з Боснією 16 листопада.