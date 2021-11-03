Посилення під Прем'єр-лігу: Металіст купив нового форварда у Бразилії

Металіст купив бразильського вінгера Пауліньо Боя / Фото: remonews.com
Офіційний телеграм-канал Металіста повідомив про підписання бразильського вінгера Пауліньо Боя.
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Харківський клуб купив 23-річного правого вінгера за 1,8 мільйона євро та має 75% прав на футболіста, йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що бразильський футболіст поповнить склад Металіста взимку, коли відкриється трансферне вікно.
Паульньо – вихованець клубу Сан-Паулу. Зараз нападник знаходиться в оренді у Жувентуді. У нинішньому сезоні вінгер зіграв 22 матчі та забив 3 голи.
Також в активі футболіста один м'яч та один асист у 25 поєдинках за Сан-Паулу. Він може зіграти на обох флангах атаки.
Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює 23-річного футболіста у 1 мільйон євро.
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