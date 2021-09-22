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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Йому пророкували славу Мессі: зірка Мундіалю-2014 буде грати в команді Лорана Блана

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
22 вересня, 19:58
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Англійський Евертон позбувся колумбійця Хамеса Родрігеса і продав його в катарський клуб
Хамес Родрігес перейшов в катарський клуб
Хамес Родрігес перейшов в катарський клуб / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Колумбійський атакуючий півзахисник Хамес Родрігес захищатиме кольори катарського клубу Ер-Райан, який тренує екс-тренер збірної Франції Лоран Блан. Про продаж 30-річного півзахисника повідомив офіційний сайт англійського Евертона. Сума трансферу не повідомляється.

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Родрігес перейшов в Евертон на правах вільного агента з мадридського Реала. У складі англійської команди Хамес зіграв 26 матчів у всіх турнірах, забив 6 м'ячів і зробив 9 асистів.

Хамес Родрігес. Фото: evertonfc.com
Хамес Родрігес. Фото: evertonfc.com

Колумбієць був одним з відкриттів чемпіонату світу-2014, на якому став найкращим бомбардиром Мундіалю з шістьма голами. За підсумками світового форуму він був включений в символічну збірну чемпіонату.

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В активі Родрігеса 80 матчів за збірну Колумбії, де він забив 23 м'ячі.

У липні 2014 Хамеса підписав мадридський Реал, заплативши французькому Монако за трансфер 75 млн євро.

Хамес Родрігес у шоці
Хамес Родрігес у шоці / Фото: Reuters

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Колумбійцеві пророкували кар'єру суперзірки рівня Мессі і Роналду, але він так і не зміг розкрити в повній мірі свій талант.

Схоже, контракт з катарським клубом це завершення багатообіцяючої кар'єри футболіста.

Дивіться найкращі голи Хамеса Родрігеса

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