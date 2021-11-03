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Усиление под Премьер-лигу: Металлист купил нового форварда в Бразилии

Сергей Шаховец
3 ноября, 16:19
Лидер Первой лиги чемпионата Украины харьковский Металлист продолжает активную трансферную деятельность

Металлист купил бразильского вингера Паулиньо Боя / Фото: remonews.com

Официальный телеграм-канал Металлиста сообщил о подписании бразильского вингера Паулиньо Боя.

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Харьковский клуб купил 23-летнего правого вингера за 1,8 миллиона евро и имеет 75% прав на футболиста, идется в сообщении.

Отметим, что бразильский футболист пополнит состав Металлиста зимой, когда откроется трансферное окно.

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Паульньо – воспитанник клуба Сан-Паулу. Сейчас нападающий находится в аренде в Жувентуде. В нынешнем сезоне вингер сыграл 22 матча и забил 3 гола.

Также в активе футболиста один мяч и один ассист в 25 поединках за Сан-Паулу. Он может сыграть на обоих флангах атаки.

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Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1 миллион евро.

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