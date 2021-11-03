Усиление под Премьер-лигу: Металлист купил нового форварда в Бразилии

Металлист купил бразильского вингера Паулиньо Боя / Фото: remonews.com
Официальный телеграм-канал Металлиста сообщил о подписании бразильского вингера Паулиньо Боя.
Читайте также: Дерлис не виноват. Динамо не получит 132 миллиона за трансфер парагвайца
Харьковский клуб купил 23-летнего правого вингера за 1,8 миллиона евро и имеет 75% прав на футболиста, идется в сообщении.
Отметим, что бразильский футболист пополнит состав Металлиста зимой, когда откроется трансферное окно.
Паульньо – воспитанник клуба Сан-Паулу. Сейчас нападающий находится в аренде в Жувентуде. В нынешнем сезоне вингер сыграл 22 матча и забил 3 гола.
Также в активе футболиста один мяч и один ассист в 25 поединках за Сан-Паулу. Он может сыграть на обоих флангах атаки.
Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1 миллион евро.
Читайте также: