24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
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Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
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Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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ПСЖ --
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Атлетіко --
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Усику на руку! Чому Ф'юрі почав пропускати більше ударів

Олександр Трикіша
24 жовтня, 14:23
Претендент на титул WBC в суперважкій вазі британець Ділліан Вайт вважає, що чинний володар пояса Тайсон Ф'юрі старіє, через що став більше пропускати ударів

Тайсон Ф'юрі двічі був у нокдауні / Фото: Reuters

Вайт висловив підозру, що з віком Ф'юрі стає все повільнішим, через що в тому ж поєдинку проти Вайлдера він двічі побував у нокдауні. Раніше стали відомі дата і суперник Тайсона Ф'юрі.

"Тайсон Ф'юрі, схоже, технічно не стає краще. Він, здається, намагається бути більше панчером, намагається нокаутувати суперників.

Але я думаю, це тому, що зараз він сповільнюється через вік. Тепер він пропускає набагато більше, ніж раніше", – цитує Вайта boxingscene.

Тайсон Ф'юрі у нокдауні / Фото: REUTERS

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Відзначимо, що Ф'юрі достроково виграв 71% із загальної кількості своїх перемог у профі (22 з 31).

Падіння швидкості Ф'юрі на руку Олександру Усику, адже швидкість – це головна зброя українця в суперважкій вазі, де проти нього найчастіше виступають більш габаритні суперники. Але не варто забувати, що Тайсону в серпні виповнилося 33 роки, а Усику в січні стукне вже 35.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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Читайте також: Усик засумнівався у своїх силах. Він не готовий стати королем

Раніше ми повідомляли, що тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Ділліан Вайт не зможе побитися зі шведом Отто Валліном 30 жовтня. Британський боксер відмовився від поєдинку в цю дату через пошкодження плеча.

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