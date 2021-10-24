24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усику на руку! Почему Фьюри начал пропускать больше ударов

Александр Трикиша
24 октября, 14:23
Претендент на титул WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт считает, что действующий обладатель пояса Тайсон Фьюри стареет, из-за чего стал больше пропускать ударов

Тайсон Фьюри дважды был в нокдауне / Фото: Reuters

Уайт выразил подозрение, что с возрастом Фьюри становится все медленнее, из-за чего в том же поединке против Уайлдера он дважды побывал в нокдауне. Ранее стали известны дата и соперник Тайсона Фьюри.

"Тайсон Фьюри, похоже, технически не становится лучше. Он, кажется, пытается быть более панчером, пытается нокаутировать соперников.

Но я думаю, это потому, что сейчас он замедляется в силу возраста. Теперь он пропускает гораздо больше, чем раньше", – цитирует Уайта boxingscene.

Тайсон Фьюри в нокдауне / Фото: REUTERS

Реклама

Отметим, что Фьюри досрочно выиграл 71% из общего количества своих побед в профи (22 из 31).

Падение скорости Фьюри на руку Александру Усику, ведь скорость – это главное оружие украинца в супертяжелом весе, где против него зачастую выступают более габаритные соперники. Но не стоит забывать, что Тайсону в августе исполнилось 33 года, а Усику в январе стукнет уже 35.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Реклама

Читайте также: Усик усомнился в своих силах. Он не готов стать королем

Ранее мы сообщали, что временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт не сможет подраться со шведом Отто Валлином 30 октября. Британский боксер отказался от поединка в эту дату из-за повреждения плеча.

Реклама