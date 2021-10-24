Усику на руку! Почему Фьюри начал пропускать больше ударов

Тайсон Фьюри дважды был в нокдауне / Фото: Reuters

Уайт выразил подозрение, что с возрастом Фьюри становится все медленнее, из-за чего в том же поединке против Уайлдера он дважды побывал в нокдауне. Ранее стали известны дата и соперник Тайсона Фьюри.

"Тайсон Фьюри, похоже, технически не становится лучше. Он, кажется, пытается быть более панчером, пытается нокаутировать соперников. Но я думаю, это потому, что сейчас он замедляется в силу возраста. Теперь он пропускает гораздо больше, чем раньше", – цитирует Уайта boxingscene.

Тайсон Фьюри в нокдауне / Фото: REUTERS

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Отметим, что Фьюри досрочно выиграл 71% из общего количества своих побед в профи (22 из 31).

Падение скорости Фьюри на руку Александру Усику, ведь скорость – это главное оружие украинца в супертяжелом весе, где против него зачастую выступают более габаритные соперники. Но не стоит забывать, что Тайсону в августе исполнилось 33 года, а Усику в январе стукнет уже 35.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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Ранее мы сообщали, что временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт не сможет подраться со шведом Отто Валлином 30 октября. Британский боксер отказался от поединка в эту дату из-за повреждения плеча.