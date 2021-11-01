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Усика можна перемогти! Легендарний тренер згадав сміховинну поразку українця

Олександр Трикіша
1 листопада, 23:10
Відомий американський тренер з боксу Фредді Роуч заявив, що українець Олександр Усик не є непереможним боксером. Він пригадав, знамениту поразку українця у любителях

Усику нагадали поразку в любителях

Роуч не впевнений, що Усику під силу перемогти чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі. А як аргумент тренер навів поразку українця… 15-річної давності. Раніше ми писали, що тренер Ф'юрі готовий допомогти Джошуа перемогти українця.

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"Так, він набагато менший у порівнянні з цими великими супертяжами. Чи може він перебоксувати Ф'юрі? Я не впевнений. Я не можу сказати ні так, ні ні, тому що ми цього ще не бачили. Але вони обидва дуже хороші бійці. Ось, Шон Портер побив Усика в любителях", – нагадав про поразку українця Роуч.

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

В 2006 році 19-річні Усик і Портер зустрічалися на аматорському турнірі в Чикаго. Тоді боксери виступали у ваговій категорії до 75 кг і перемогу здобув американець.

Найсмішніше, що зараз Портер виступає у ваговій категорії до 66 кг, а Усик – у надважкій вазі.

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"Батько Портера показував нам усім цей результат. Це було досить кумедно. Але це нічого не означає, це було дуже давно. Але це просто показує, що Усика можна перемогти", – поправив себе коуч, якого цитує vringe.com.