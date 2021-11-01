Усика можно победить! Легендарный тренер вспомнил смехотворное поражение украинца

Усику вспомнили поражение в любителях

Роуч не уверен, что Усику по силам победить чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри. А в качестве аргумента тренер привел поражение украинца… 15-летней давности. Ранее мі писали, что тренер Фьюри готов помочь Джошуа победить украинца.

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"Да, он намного меньше по сравнению с этими большими супертяжами. Может ли он перебоксировать Фьюри? Я не уверен. Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что мы этого ещё не видели. Но они оба очень хорошие бойцы. Вон, Шон Портер побил Усика в любителях", – напомнил о поражении украинца Роуч.

Усик после боя с Джошуа / Фото: Reuters

В 2006 году 19-летние Усик и Портер встречались на любительском турнире в Чикаго. Тогда боксеры выступали в весовой категории до 75 кг и победу в итоге одержал американец.

Самое смешное, что сейчас Портер выступает в весовой категории до 66 кг, а Усик – в супертяжелом весе.

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