18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик запалив на день народження: танці з дружиною і руки в золоті (відео)

Андрій Трофімов
18 січня, 08:33
Володарю чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі виповнилося 35 років

Усик яскраво відзначив 35-річчя / Фото: Instagram

У подарунок на 35-річчя Усик отримав величезні золоті рукавички, розміром з половину самого себе, одягнувши які, Олександр звернувся до світу.

Читайте також: До Усика не може бути жодної поваги: за що повстали проти боксера

Реклама

"Hello! Heavyweight!" ("Привіт, суперважка вага!") – промовив Усик.

А потім, знявши ці величезні рукавички, Усик почав запалювати на танцмайданчику зі своєю дружиною Катериною.

Задував свічки на святковому торті Усик так само – пританцьовуючи.

Реклама

До речі, розважав іменинника та його гостей DJ PROBASS.

Реклама

Нагадаємо, у квітні планується реванш Усика із Джошуа. У разі перемоги, у другій половині року українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Раніше ми розповідали, що Олександру набридло битися з людьми – він учинив бійку зі сніговою гарматою: Усика здуло за 10 секунд.