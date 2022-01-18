Усик зажег на день рождения: танцы с женой и все руки в золоте (видео)

Усик ярко отметил 35-летие / Фото: Instagram
В подарок на 35-летие Усик получил огромнейшие золотые перчатки, размером с половину самого себя, надев которые, Александр обратился к миру.
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"Hello! Heavyweight!" ("Привет, супертяжелый вес!") – изрек Усик.
А затем, сняв эти громадные перчатки, Усик принялся зажигать на танцполе со своей женой Екатериной.
Задувал свечи на праздничном торте Усик так же – пританцовывая.
Кстати, развлекал именинника и его гостей DJ PROBASS.
Напомним, в апреле планируется реванш Усика с Джошуа. В случае победы, во второй половине года украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
Ранее мы рассказывали, что Александру надоело драться с людьми – он устроил драку со снеговой пушкой: Усика сдуло за 10 секунд.