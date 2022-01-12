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"Усик заробить багато грошей". Промоутер Джошуа розкрив подробиці переговорів

Сергій Шаховець
12 січня, 18:04
Незабаром настане ясність щодо дати майбутнього бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа

Дату реваншу оголосять наприкінці січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Британський промоутер Едді Гірн сподівається, що вже наприкінці січня обидві сторони погодять дату проведення мегафайту. В цей же час розпочне свою цілеспрямовану підготовку до поєдинку екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа.

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"Команда Усика – це хороші та щирі люди, які знають, що несуть відповідальність за проведення реваншу з Джошуа. І вони раді це зробити, адже вважають, що є фаворитами у реванші.

Можливо, вони впевнені, що краще впораються цього разу, однак ми віримо у свій успіх. За нашим планом ми повинні зафіксувати дату реваншу до кінця цього місяця.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Я розраховую, що вже наприкінці січня або на початку лютого Джошуа розпочне тренувальний збір, ми вже погодили це.

Я не збираюся говорити про контракт, він є досить стандартним. Усик був задоволений тим, що був пункт про реванш, його команда хотіла його підписати. Очевидно, що вони зароблять багато грошей", – сказав Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Pitch Boxing.

Усик vs Джошуа. Попереду реванш / Фото: USYK17

Раніше Гірн припускав можливість зриву реваншу, але тільки в тому випадку, якщо Джошуа не буде готовим до ще одного поєдинку проти українця.

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

До речі, раніше ми вже повідомляли, що найкращий боксер світу готує Джошуа до реваншу. Легендарний Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ей-Джея та готовий допомогти другу повернути пояси у реванші з Усиком.

Ей-Джей готується до реваншу під наглядом Мейвезера / Фото: Колаж: Сьогодні