"Усик заробить багато грошей". Промоутер Джошуа розкрив подробиці переговорів

Дату реваншу оголосять наприкінці січня / Фото: Колаж: Сьогодні
Британський промоутер Едді Гірн сподівається, що вже наприкінці січня обидві сторони погодять дату проведення мегафайту. В цей же час розпочне свою цілеспрямовану підготовку до поєдинку екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа.
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"Команда Усика – це хороші та щирі люди, які знають, що несуть відповідальність за проведення реваншу з Джошуа. І вони раді це зробити, адже вважають, що є фаворитами у реванші.
Можливо, вони впевнені, що краще впораються цього разу, однак ми віримо у свій успіх. За нашим планом ми повинні зафіксувати дату реваншу до кінця цього місяця.
Я розраховую, що вже наприкінці січня або на початку лютого Джошуа розпочне тренувальний збір, ми вже погодили це.
Я не збираюся говорити про контракт, він є досить стандартним. Усик був задоволений тим, що був пункт про реванш, його команда хотіла його підписати. Очевидно, що вони зароблять багато грошей", – сказав Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Pitch Boxing.
Раніше Гірн припускав можливість зриву реваншу, але тільки в тому випадку, якщо Джошуа не буде готовим до ще одного поєдинку проти українця.
До речі, раніше ми вже повідомляли, що найкращий боксер світу готує Джошуа до реваншу. Легендарний Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ей-Джея та готовий допомогти другу повернути пояси у реванші з Усиком.