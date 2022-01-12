"Усик заработает много денег". Промоутер Джошуа раскрыл подробности переговоров

Дату реванша огласят в конце января / Фото: Коллаж: Сегодня

Британский промоутер Эдди Хирн надеется, что уже в конца января обе стороны согласуют дату проведения мегафайта. В это же время начнет свою целенаправленную подготовку к поединку экс-чемпион мира Энтони Джошуа.

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"Команда Усика – это хорошие и искренние люди, которые знают, что несут ответственность за проведение реванша с Джошуа. И они рады это сделать, ведь считают, что являются фаворитами в реванше. Возможно, они уверены, что лучше справятся в этот раз, однако и мы верим в свой успех. По нашему плану мы должны зафиксировать дату реванша к концу этого месяца.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Я рассчитываю, что уже в конце января или в начале февраля Джошуа начнет тренировочный сбор, мы уже согласовали это. Я не собираюсь говорить о контракте, он довольно стандартный. Усик был доволен тем, что был пункт о реванше, его команда хотела его подписать. Очевидно, что они заработают много денег", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Pitch Boxing.

Усик vs Джошуа. Впереди реванш / Фото: USYK17

Ранее Хирн допускал возможность срыва реванша, но только в том случае, если Джошуа не будет готов к еще одному поединку против украинца.

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Кстати, ранее мы уже сообщали, что лучший боксер мира готовит Джошуа к реваншу. Легендарный Флойд Мейвезер присоединился к тренировочному лагерю Эй-Джея и готов помочь другу вернуть пояса в реванше с Усиком.