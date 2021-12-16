Усик зірвався з котушок в Еміратах (відео)

Усик запалює в Еміратах / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик, на бій з яким напередодні замахнувся латвієць із ножем, продовжує відпочивати у Дубаї перед грандіозними поєдинками, які чекають на нього у 2022 році.

Ми вже розповідали, що в Еміратах Усик сів за кермо Rolls-Royce

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Також у Дубаї Усик зірвав інтерв'ю промоутера Джошуа.

Після всіх цих пригод український чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі, нарешті, дістався в Дубаї до танц-майданчика. І там Усик запалив на очах у своєї дружини Катерини під латиноамериканську пісню!

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Ну хіба боксера з такими мобільними ногами до снаги упіймати кулаками Ентоні Джошуа? До речі, не виключено, що саме в Еміратах навесні відбудеться їхній реванш.

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Зазначимо, що раніше колишній спаринг-партнер Усика сказав, хто його переможе. На думку Девіда Аллена, здолати українця до снаги тільки Тайсону Фюрі.

Хоча Циганський король, можливо, злякавшись зустрічі з Олександром, викреслив Усика зі списку бажаних суперників на 2022 рік.