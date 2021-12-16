Усик сорвался с катушек в Эмиратах (видео)

Усик зажигает в Эмиратах / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик, на бой с которым накануне замахнулся латвиец с ножом, продолжает отдыхать в Дубае перед грандиозными поединками, которые ждут его в 2022 году.

Мы уже рассказывали, что в Эмиратах Усик сел за руль Rolls-Royce.

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Также в Дубае Усик сорвал интервью промоутера Джошуа.

После всех этих приключений украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, наконец, добрался в Дубае до танц-пола. И там Усик зажег на глазах у своей супруги Екатерины под заводную латиноамериканскую песню!

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Ну разве боксера с такими мобильными ногами по силам поймать кулаками Энтони Джошуа? Кстати, не исключено, что именно в Эмиратах весной состоится их реванш.

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Отметим, что ранее бывший спарринг-партнер Усика сказал, кто его победит. По мнению Дэвида Аллена, одолеть украинца под силу только Тайсону Фьюри.

Хотя Цыганский король, возможно, испугавшись встречи с Александром, вычеркнул Усика из списка желанных соперников на 2022 год.