Усик – зараз бог! Джошуа здивував своєю поведінкою

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Британський боксер Ентоні Джошуа визнав велич Олександра Усика. Але пообіцяв забрати в українця чемпіонські пояси. Для цього Джошуа готовий навіть приїхати до Києва.

"Усик – зараз бог у боксі. Я хочу з ним битися. Жодних проміжних боїв! Тільки реванш. Бокс – це спорт воїнів. Усик чемпіон зараз. Але я хочу позбутися його", – заявив Джошуа в інтерв'ю каналу IFL TV.

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Нагадаємо, що наприкінці вересня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику свої пояси. Бій продовжився усі 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу українцю. Оскільки в контракті було прописано обов'язковий реванш, Джошуа висловив бажання ще раз зустрітися з Усиком.

Раніше ми писали, що Усик відмовився визнавати Тайсона Ф'юрі королем. Боксери вже планують бій за звання абсолютного чемпіона світу.