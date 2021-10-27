27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик – сейчас бог! Джошуа удивил своим поведением

Любомир Луканюк
27 октября, 14:16
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказывается от промежуточных боев, он намерен в реванше отобрать чемпионские пояса у Александра Усика

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Британский боксер Энтони Джошуа признал величие Александра Усика. Но пообещал отобрать у украинца чемпионские пояса. Для этого Джошуа готов даже приехать в Киев.

"Усик – сейчас бог в боксе. Я хочу с ним драться. Никаких промежуточных боев! Только реванш. Бокс – это спорт воинов.

Усик чемпион сейчас. Но я хочу избавиться от него", – заявил Джошуа в интервью каналу IFL TV.

Читайте также: Я думаю об убийстве Усика! Боксер сделал сенсационное признание

Реклама

Напомним, что в конце сентября Энтони Джошуа проиграл Александру Усику свои пояса. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу украинцу. Поскольку в контракте был прописан обязательный реванш, то Джошуа выразил желание еще раз встретиться с Усиком.

Ранее мы писали, что Усик отказался признавать Тайсона Фьюри королем. Боксеры уже планируют бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Читайте также: