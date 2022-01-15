15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
15 січня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Манчестер Юнайтед --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик рознесе Джошуа на шматки. Ф'юрі назвав фаворита у реванші року

Сергій Шаховець
15 січня, 09:44
У бою-реванші український боксер повинен без особливих проблем впоратися з Ентоні Джошуа, переконаний Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі впевнений в успіху Олександра Усика

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив свій прогноз на поєдинок Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Циганський король не сумнівається, що українець упорається з Джошуа і цього разу відправить його в нокаут.

"У Джошуа не вистачить сміливості, щоб навіть вийти на реванш із Усиком.

Олександр рознесе його наступного разу як слід. Навіть не думайте про перемогу за очками, він його нокаутує.

На цих берегах є тільки одна людина, яка може перемогти Усика і його звуть Циганський король, він же Тайсон Ф'юрі", – сказав Фюрі в коментарі talkSPORT.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, цього тижня Циганський король вступив у словесний батл із уславленими українськими боксерами. Спочатку британець звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів.

Потім Володимир Кличко заступився за Усика, нагадавши Ф'юрі про провалений Тайсоном допінг-тест перед їх боєм у 2015-му.

У відповідь Ф'юрі обізвав Кличка марним бомжем.

Реклама

Ф'юрі і його жертви / Фото: Twitter

Раніше Едді Гірн заявив, що вже наприкінці січня узгодять дату проведення мегафайту Усик – Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters